Venerdì 10 ottobre – ore 17.30 auditorium istituto ‘Casagrande-Cesi’ di Terni – le quattro associazioni benemerite del Coni e del Cip del Ternano organizzano un convegno sul tema ‘Vivere in positivo’, con la partecipazione della dottoressa Silvia Mastroddi, psicologa, scrittrice, docente. Si alterneranno esperti di psicologia, medicina, nutrizionismo e sportivi ternani. Sarà presente anche il vescovo della diocesi di Terni, Narni e Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu.

«Il mondo – spiega una nota degli organizzatori – sta vivendo esperienze assolutamente negative culminate in guerre cruente e inconcepibili in più parti del mondo, creando sofferenze immani alle genti e pessimismo anche da parte di chi non è interessato da quelle atrocità. La ricerca di un vivere in positivo è una necessità impellente, soprattutto per le giovani generazioni, ma anche per coloro che vivono per una società civile e progressista».

Al termine dei lavori il Panathlon Club di Terni si riunirà, presso il ristorante didattico dell’istituto, con i propri soci e quelli delle altre associazioni benemerite in una tradizionale conviviale nella quale, tra l’altro, introdurrà nuovi soci sportivi fra cui Francesco Biribanti (pallavolo) e Fabrizio Pagani (apnea pinnata paralimpica).