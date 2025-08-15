Il weekend di Ferragosto si preannuncia ricco di appuntamenti alla tradizionale ‘Festa Grossa’ di Collestrada (Perugia). La storica manifestazione propone un cartellone diversificato per soddisfare ogni tipo di pubblico: dalle famiglie agli appassionati di musica, dagli amanti del buon cibo a chi cerca momenti di divertimento ma anche di cultura (le sculture del progetto residenza d’artista, mostra immersiva su San Francesco a Collestrada, mostra di ricamo, collettiva d’arte). Di seguito il programma dettagliato.
15 agosto
ore 9 – storica processione della Madonna Assunta in cielo per le vie del paese animate con quadri viventi
ore 16,30 – Palio dell’assunta – tiro alla fune per ragazzi e adulti
ore 17,30 – Bimbi al borgo con Laboratorio di origami
ore 18,30 – Aperitivo con l’autore – interviste agli abitanti del borgo
ore 21,30 – Spettacolo di Tango argentino con il quartetto Fancelli
ore 22,30 – Concerto della band gli 88 Folli
ore 24.00 – Grande spettacolo pirotecnico
16 agosto
ore 9, 30 – Motoraduno
ore 17,30 – Bimbi al borgo con Laboratorio sulle api
ore 18,30 – Premiazione del concorso letterario “I colori delle parole” e dei vincitori del Palio dell’Assunta
ore 19.00 – Visita guidata del Borgo di Collestrada
ore 21,30 – Concerto della Antonio Ballarano band dal titolo “Ricordando Lucio Dalla”
ore 22,30 – Dj set Hungover Summer Party
17 agosto
ore 17,30 – Bimbi al borgo con il cooking show
ore 18.00 – Visita guidata del Borgo di Collestrada
ore 18,15 – Estrazione dei biglietti della lotteria
ore 18,30 – Aperitivo con l’autore: presentazione del libro di Franco Chianelli
ore 19.00 – Presentazione degli artisti scultori del progetto Residenza degli Artisti
ore 21,30 – Spettacolo di cabaret di Fausto Marchini
ore 22,30 – Concerto The Daggers