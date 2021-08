Yari Carrisi in concerto a Calvi dell’Umbria

Il concerto ‘Le musiche del mondo con sound californiano’, tenuto dal duo Yari Carrisi e Jim Beckwit, è in programma il prossimo 18 agosto alle 21.15 a Calvi dell’Umbria. Il concerto, ai giardini del monastero al costo di 3 euro, vedrà esibirsi Carrisi, secondo genito di Albano Carrisi e Romina Power.

Yari Carrisi

Cresciuto in un ambiente decisamente artistico e vivace, sin da piccolo ha manifestato uno spiccato talento per la musica, la fotografia e i viaggi. Molto presto ha iniziato a suonare la chitarra e il pianoforte e a comporre canzoni. Dopo aver studiato antropologia musicale alla Berkeley University intraprende lunghi viaggi, spesso in solitario, alla ricerca viva delle musiche del mondo. Dopo un incontro speciale con il poeta Allen Ginsberg si reca al sacro Monte Kailash in Tibet e dà inizio ad una serie di pellegrinaggi in lungo e in largo nel subcontinente Indiano che diventa una sua seconda casa. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti italiani ed internazionali, quali Renato Zero, Jovanotti, Umberto Tozzi, Sean Lennon, e Alterisio Paoletti, componendo e registrando musica per i suoi dischi, quelli dei suoi genitori e di altri artisti. È in via di sviluppo il suo nuovo progetto, un programma di viaggi intitolato ‘Yaryatry’. In Sanscrito, la lingua madre della maggior parte delle lingue europee, Yari significa Amico e Yatri è un viaggiatore pellegrino.