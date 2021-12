Zerocalcare sarà a Perugia per il Festival del Giornalismo

L’appuntamento con Zerocalcare con ogni probabilità sarà l’evento clou della prossima edizione del Festival Internazionale del Giornalismmo, che torna nel 2022 dopo due anni di stop forzato causa Covid.

«Ci sarà traduzione simultanea»

A confermare la presenza del fumettista romano è la stessa ideatrice del Festival, Arianna Ciccone, con un post su Facebook. Si parlerà inevitabilmente di ‘Strappare lungo i bordi’, la serie che sta spopolando su Netflix e in merito alla quale ci sono state anche delle polemiche sull’uso del romanesco. Per questo motivo, la Ciccone cede alla tentazione della battuta: «Prevista traduzione simultanea in italiano».

Zerocalcare, dai fumetti a Netflix

Autore di fumetti molto popolari, anche su temi impegnati (da segnalare: Kobane Calling), Zerocalcare, al secolo Michele Rech, durante il lockdown è stato ospite fisso di Propaganda Live (altro appuntamento imperdibile nelle ultime edizioni del festival) con le prime produzioni animate che parlavano proprio del periodo di pandemia: ‘Rebibbia Quarantine’. Proprio dal successo di quei primi esperimenti si è concretizzata l’idea di una serie ‘matura’.

Festival del Giornalismo 2022

La 16esima edizione del Festival del Giornalismo è in programma dal 6 al 10 aprile a Perugia, location che – dopo anni di tensione con le istituzioni locali – è stata confermata e che, contagi permettendo, dovrebbe ospitare con le medesime modalità anche gli eventi della prossima primavera, seppur con capienze ridotte e certificazione verde obbligatoria.