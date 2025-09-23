Umbria Jazz 2025 accoglie una delle voci più iconiche della musica italiana: Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari sarà protagonista sabato 11 luglio all’arena Santa Giuliana di Perugia con il suo nuovo tour mondiale ‘Overdose d’amore’. Un live che promette di regalare al pubblico un’esplosione di energia e grandi emozioni, grazie a un repertorio intramontabile che ha fatto ballare e sognare fan in tutto il mondo.

Ad accompagnarlo sul palco una super band internazionale composta da Polo Jones (musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). I biglietti saranno disponibili da lunedì 29 settembre alle 14.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera che lo ha portato a calcare i palcoscenici più prestigiosi dei cinque continenti, Zucchero è considerato tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia. Dall’album da record ‘Oro, incenso & birra’, ai memorabili concerti con Pavarotti, Clapton, Sting e molti altri grandi della musica internazionale, la sua storia artistica è intrecciata a eventi epocali e collaborazioni di prestigio. Il tour ‘Overdose d’amore’ celebra i 35 anni di uno dei suoi brani più celebri e arriva dopo il successo di progetti discografici speciali come ‘Discover II’ e ‘Spirito DiVino 30th anniversary’. Dopo aver emozionato piazze, stadi e arene in Italia e all’estero, Zucchero è pronto a travolgere anche il pubblico di Perugia con uno show dal vivo che si preannuncia imperdibile.