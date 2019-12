L’assessorato alla mobilità e all’ambiente del Comune di Terni ricorda che le misure antismog per quel che riguarda la circolazione dei veicoli, non sono attive nelle giornate del 22, 23, 24 e 31 dicembre 2019, 5 e 6 gennaio 2020, per la concomitanza delle feste natalizie, così come già previsto nell’ordinanza. Anche le misure antismog previste per i camini non si applicano, per gli stessi motivi, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2019 e del 1° e 6 gennaio 2020.

RISCALDAMENTO E TRAFFICO, LE ORDINANZE ATTIVE A TERNI