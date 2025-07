di S.F.

I controlli dei requisiti sono stati ultimati e ad un mese e mezzo dall’apertura delle buste conclusive, c’è la firma sull’aggiudicazione definitiva dell’appalto ‘Marmolandia’ per la cascata delle Marmore. Con tanto di esecuzione anticipata del contratto e partenza della ‘nuova’ era dal 21 luglio come specificato nell’atto firmato dal dirigente e responsabile unico di progetto Federico Nannurelli.

LA FIRMA SULL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE: ESECUZIONE ANTICIPATA DAL 21 LUGLIO

29 MAGGIO 2025, L’APERTURA DELLE BUSTE FINALI: VIVATICKET DIETRO

MARZO 2025, LA VALANGA DI RICHIESTE CHIARIMENTI

Una firma che arriva in quanto è in scadenza l’opzione di proroga del contratto vigente con Vivaticket – seconda in graduatoria nell’appalto 2025 – e di conseguenza, spiegano da corso del Popolo, cè necessità ed intenzione «di procedere all’esecuzione anticipata del contratto prima della stipula del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi in parola presso la Cascata delle Marmore ed il comprensorio di pregio». Con tanto di armonizzazione tra la nuova organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del capitolato.

GENNAIO 2025, SI PARTE PER L’APPALTO ‘MARMOLANDIA’

GENNAIO 2023, IL RINNOVO BIENNALE PER VIVATICKET

A GIUDICARE LA COMMISSIONE CON NANNURELLI, MARIANI E SERINI

L’Rti con Orologio-Alis è tenuto a «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente. Garantendo l’applicazione del Ccnl Multiservizi». L’appalto avrà durata fino al 2030 e il Comune, al termine, avrà la facoltà di attivare l’opzione di proroga per una durata massima di sei mesi. Il tutto ad un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. La curiosità è che il passaggio di consegne tra le parti avverrà in piena stagione turistica.