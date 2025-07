di S.F.

Il Comune spinge sulle entrate – leggasi tributi – ed ecco che si crea più spazio assunzionale nelle pieghe di bilancio. C’è il via libera per un’ulteriore ampliamento delle assunzioni nel corso del 2025: in arrivo 12 nuovi funzionari a tempo indeterminato con progressioni ordinarie. Firmano il sindaco Stefano Bandecchi, il direttore generale Claudio Carbone e la dirigente ad interim alle risorse umane/responsabile del procedimento Grazia Marcucci.

IL NUOVO PIANO: NEL 2025 SALGONO A 32 LE ASSUNZIONI

ENTRATE, ICA PRONTA PER IL NUOVO APPALTO DA OLTRE 2 MILIONI

Una manovra che arriva in seguito all’approvazione del rendiconto 2024 e dell’assestamento di bilancio, di recente transitato per il consiglio comunale. Ma come è possibile che ora si possa aggiungere ulteriore personale? «Si sono evidenziati maggiori spazi assunzionali – viene sottolineato – generatesi per effetto delle risultanze del rendiconto 2024 che, soprattutto in ragione dell’andamento positivo delle entrate, hanno determinato un ampiamento della capacità assunzionale». Si parla di un incremento per il 2025 quantificato in 339 mila euro. Gli allarmi per le carenze di personale sono all’ordine del giorno a palazzo Spada e nelle varie sedi comunali.

IL PIANO APPROVATO A FEBBRAIO 2025: LE ASSUNZIONI A TEMPO IND. ERANO 18

In più è prevista un’altra integrazione del numero delle sostituzioni del personale a tempo indeterminato visto che c’è chi si è dimesso dalla direzione affari istituzionali. C’è dunque il semaforo verde per 7 funzionari amministrativi-contabili e 5 funzionari tecnici, tutte finanziate con modalità ordinarie. Con tanto di aggiornamento dei valori economici sulla base dei nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale. Per il 2026 e 2027 – al momento – sono previste rispettivamente 13 e 6 ingressi a tempo indeterminato, con 50% destinato a progressioni verticali.