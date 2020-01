Perugia: Arcudi salvo, maggioranza compatta

di P.C.

Nilo Arcudi resta presidente del consiglio comunale. Pur in modo sofferto e con qualche distinguo (Pici in primis) la maggioranza è compatta nel respingere la richiesta di revoca: 22 voti contrari e 9 a favore. Frattura netta con minoranza che invece insiste.

Nilo Arcudi seguito il consiglio comunale che lo riguarda dai banchi del suo gruppo consiliare, a due passi da Massimo Pici, ex compagno di lista, che era stato fin dall’inizio suo principale accusatore politico. Ma prima di lasciare il posto alla vicepresidente Roberta Ricci fa in tempo a dare il ‘la’ alla seduta, non sottraendo se stesso al dibattino e mettendo la sua maggioranza in una posizione non certo comoda, visto il fuoco di fila di interventi sul tema: era del resto inevitabile che la minoranza cogliesse l’occasione per trasformare la vicenda in una guerra di posizione. Poi è uscito di nuovo, al momento del voto.

Maggioranza dice no alla revoca

Quello che emerge dal dibattito è che la maggioranza, nonostante il dibattito interno, sia abbastanza unito nel respingere la richiesta di revoca. D’accordo anche Pici, che pure era sembrato intransigente sul tema nei primi giorni.

《Mi spiace constatare che il consiglio comunale sia diviso su questo tema. Io sono uno di quelli che ha sempre ritenuto come in alcuni momenti le comunità debbano essere unite e coese. Quando si parla ‘Ndangheta non ci si può mostrare divisi. E mi dispiace sentire letture di chi dice che ci stiamo trincerando dietro cavillo tecnici. Il nostro voto di rigetto della mozione di revoca oggi non è un voto in contrapposizione alla lotta alla Ndrangheta. No. Non lo accetto. Se uno vuole fare le battaglie contro la ‘Ndrangheta non può farle a prescindere dalla legge e se la legge dice che non ci siano motivi di revoca noi non possiamo ignorarlo. Chi può pensare che noi non siamo