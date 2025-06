Sarà Nicole Bonacci a rappresentare l’Umbria all’assemblea nazionale di Forza Italia Giovani, eletta in collegamento all’elezione del segretario nazionale Simone Leoni.

Così Nicole Bonacci, consigliere comunale a Trevi e responsabile regionale della comunicazione di Forza Italia Giovani Umbria: «Essere eletta in assemblea nazionale è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e determinazione. In questi mesi ho lavorato per riportare i giovani al centro della vita politica, partendo dai territori. Proprio qualche settimana fa abbiamo rilanciato la consulta giovanile nel mio Comune: un esempio concreto di come si possa costruire partecipazione vera. Ora porterò con impegno la voce dei giovani umbri anche a livello nazionale».

Così Edoardo Pannacci, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Umbria: «Con Nicole, Simone Leoni avrà in squadra una persona che ha dimostrato importanti capacità politiche e amministrative e grande attivismo, diventando un pilastro del nostro movimento giovanile in Umbria e riferimento prezioso sul territorio per giovani e non solo. A Nicole, Simone e a tutti gli eletti in Assemblea Nazionale gli auguri di buon lavoro».

Arrivano poi anche i complimenti del portavoce nazionale di Forza Italia, il deputato Raffaele Nevi: «La nomina di Nicole Bonacci nella segreteria nazionale del nostro movimento giovanile è motivo di grande orgoglio personale e collettivo. Sapere che ci sono ancora giovani, ragazze e ragazzi, pronti a impegnarsi con passione per il futuro del nostro Paese, conferma che il lavoro di semina portato avanti in questi anni sta finalmente dando i suoi frutti. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare da vicino le qualità di Nicole – prosegue Nevi -, che insieme al nostro sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma, sta portando avanti un lavoro prezioso, in particolare sul fronte delle politiche giovanili. Un impegno che si fonda anche sull’esperienza maturata al Parlamento Europeo, che le ha fornito una visione ampia e concreta delle dinamiche istituzionali».