Avigliano, 25 anni in grande stile per la CRI

In occasione dei 25 anni dalla sua nascita, il comitato della Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro ha allestito un calendario ricco di eventi per condividere l’importante traguardo con tutta la popolazione. Per quattro giorni sarà possibile partecipare a numerose attività gratuite di prevenzione, sensibilizzazione e svago organizzate per far conoscere più da vicino la realtà dell’associazione, il tutto in un clima di festa e allo stesso tempo di gratitudine.

Lo spirito della festa

«Questo anniversario – spiega il presidente della CRI aviglianese, Matteo Sciarrini – segna un punto molto significativo nella vita della Croce Rossa di Avigliano Umbro ed è la testimonianza di un’associazione solida, dinamica e fortemente radicata nel territorio. Gli eventi che abbiamo organizzato rappresentano la nostra voglia di condivisione e interazione con gli abitanti e le istituzioni tutte, ma sono anche il nostro piccolo ‘grazie’ per il supporto costante che riceviamo. Ovviamente non mancano le difficoltà e siamo pronti ad affrontarle e superarle come abbiamo fatto fino ad oggi, con la speranza di poter essere sempre un punto di riferimento per i più vulnerabili e chiunque possa aver bisogno di noi».

L’esordio

Si parte il 9 gennaio presso il centro fieristico di Montecastrilli con la mattinata dedicata ad ‘Emergenza senza barriere’ per poi proseguire con il ‘Pomeriggio in allegria’: il primo evento offrirà ai ragazzi dei centri diurni Spazio Creo, Il Faro e Porchiano la possibilità di incontrare e conoscere le attività e i mezzi di soccorso dell’Arma dei carabinieri, del Corpo dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e del servizio di 118, il secondo sarà un momento ricreativo per gli anziani ospiti delle residenze specializzate del territorio.

Il mental coach del campione

Venerdì 10 alle ore 9, presso la Comunità Incontro di Molino Silla (Amelia), appuntamento con Stefano Massari, mental coach del campione di tennis Matteo Berrettini, per un interessante approfondimento su ‘Dipendenze e corretti stili di vita’. Alle ore 21 la tavola calda ‘Delizie & Sapori’ ospiterà il torneo di briscola per una serata in compagnia.

Prevenzione e una serata speciale

L’11 gennaio sarà la ‘Giornata della prevenzione’ con attività completamente gratuite rivolte a tutti, previa prenotazione obbligatoria. Alle ore 8 inizierà il ‘corso Full-D laico’ incentrato sulle manovre di disostruzione, rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore sia su soggetti adulti che bambini; dalle ore 9 alle 13 sarà possibile effettuare ECG e visita cardiologica, mentre dalle 14 alle 18 saranno disponibili le consulenze nutrizionali. Si proseguirà poi con la ‘serata in musica’ presso il CET di Toscolano per un’apericena con l’intrattenimento di Gioni Barbera, Noemi Tombesi e la partecipazione di Mogol. Il contributo per la serata è di 20 euro a persona.

La conclusione

Domenica 12, giornata conclusiva con il saluto dell’associazione Filarmonica Avigliano Umbro alle ore 10 in piazza del Teatro e la Santa Messa alle 11.30 nella chiesa della Santissima Trinità ad Avigliano Umbro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il recapito telefonico 0744.933683 o direttamente la sede della CRI in via della Torre 5, ad Avigliano Umbro. L’evento è patrocinato dalla Regione dell’Umbria, dai comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Amelia e Acquasparta e dalla Comunità Incontro Molino Silla.