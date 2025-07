Un coloratissimo angolo giochi è stato inaugurato domenica 6 luglio nella piazza principale di Grutti, alla presenza del parroco Don Marcello Sargeni e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo. L’evento ha rappresentato un momento di festa e di grande partecipazione, coronando l’impegno dell’associazione di promozione sociale ‘Per Grutti Ets’, che ha acquistato e donato i giochi alla comunità.

Il Comune di Gualdo Cattaneo ha concesso l’autorizzazione all’installazione degli elementi ludici nelle aiuole della piazza, dando così vita a una collaborazione virtuosa che ha permesso di realizzare un sogno tanto semplice quanto importante: uno spazio dedicato al gioco e alla socialità dei bambini del paese. «Era un mio sogno da tempo poter creare un angolo di divertimento per i più piccoli, ma non c’ero mai riuscito», ha raccontato con emozione Don Marcello. «Ora, grazie a questa collaborazione, lo vedo finalmente realizzato».

L’inaugurazione del nuovo angolo giochi è solo l’ultima iniziativa dell’associazione ‘Per Grutti’, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio. Tra le attività più significative degli ultimi anni ci sono la riscoperta e promozione delle cascate locali, la riapertura di sentieri nei boschi circostanti e l’installazione di segnaletica per passeggiate naturalistiche, restituendo memoria e accessibilità a luoghi quasi dimenticati.

L’orizzonte dell’associazione, però, va anche oltre i confini locali: dal 17 al 21 luglio sarà ad Altdorf di Norimberga per partecipare alle celebrazioni storiche del Wallenstein, segnando il 25° anniversario del gemellaggio con la cittadina tedesca. Nel frattempo, fervono i preparativi per la ‘Festa di Grutti’, la più antica del comune, dedicata a Santa Maria d’Agello, patrona del paese. Un evento atteso da tutta la comunità che proporrà, come da tradizione, rievocazioni storiche, spettacoli in piazza e a teatro, musica e la celebre taverna nel castello, dove sarà possibile assaporare il meglio della cucina locale.