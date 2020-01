Perugia, via Oddo. Grifo verso Cosmi

Ulteriori aggiornamenti a breve

Massimo Oddo è stato esonerato da allenatore del Perugia. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio di sabato. Per il sostituto, dopo che per giorni si parla di Colantuono, è emerso a sorpresa il nome di Serse Cosmi, lanciato da Sky subito dopo la notizia dell’esonero. Sarebbe un incredibile scherzo del destino, considerando che le carriere di Cosmi e Oddo si sono già incrociate in modo fatale nella finale playoff persa dal Trapani di Cosmi contro il Pescara di Oddo.

COSMI VIENE DALL’ESPERIENZA A VENEZIA

La nota ufficiale

Il Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della prima squadra. «Il club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera». A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della prima squadra.

L’abbraccio fra i due

Il bilancio di Oddo

Si conclude quindi con 7 vittorie, sei pareggi e 6 sconfitte il bilancio in campionato di Massimo Oddo. Non malvagio ma nemmeno esaltante come invece è stato in coppa Italia, dove sono arrivate solo vittorie, tanto che il Grifo si giocherà l’accesso ai quarti col Napoli il 14 gennaio al San Paolo. Uno score che non è bastato al tecnico abruzzese per rimanere in sella anche nel girone di ritorno. La sensazione è che, più che i risultati, paghi una gestione del gruppo schizofrenica, con l’accantonamento di Falcinelli e Melchiorri, e alcune dichiarazioni sopra le righe, che non sono piaciute alla società.

È andato via pure Ruggio

In attesa che arrivassero novità sull’esonero di Oddo, il Perugia si era separato pure da Elia “Ruggio” Rugini, il ragazzo che rappresentava i colori biancorossi nelle competizioni ufficiali al videogame; i cosiddetti esports. Cambierà squadra alla ricerca di una crescita professionale, tale è ormai l’importanza di queste discipline. Anche in questo settore, il club biancorosso si conferma sempre di più un trampolino di lancio per giovani talenti.