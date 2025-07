di Giovanni Cardarello

Lunedì 14 luglio inizia, ufficialmente, la stagione 2025-2026 del Perugia di Cangelosi, la prima interamente gestita da Faroni. Una stagione che, sulla carta, può e deve, regalare ai tifosi biancorossi le soddisfazioni attese da anni ma che ad oggi, nonostante una certa apertura di credito iniziale, è tornata nell’alveo del dubbio e dell’incertezza.

A rendere meno serena dei giorni scorsi la situazione, come sempre in questa fase della stagione, le vicende di calciomercato. Ma se negli anni passati il ritiro a pochi km da Perugia rendeva giustificato agire con cautela cogliendo le opportunità che si presentavano, la scelta di recarsi in Argentina, ad Ezeiza a 40 km circa da Buenos Aires e con un tecnico che fa della preparazione fisica il cuore del proprio credo calcistico, apre diversi dubbi e interrogativi.

Dubbi e interrogativi legati al fatto che, come riporta a più riprese in questi giorni Il Messaggero edizione Umbria, il Grifo rischia di andare in ritiro con soli 18 calciatori in rosa e con tanti giovani della Primavera aggregati alla prima squadra. I conti sono abbastanza semplici.

Ad oggi l’organico del Perugia, rimpolpato dal solo colpo in entrata di Tumbarello, a parametro zero dopo lo svincolo dalla Lucchese, è composto da 24 elementi. Di questi ben sei non partiranno per l’Argentina, ovvero Bartolomei, Lisi, Polizzi, Seghetti, Viti e Yimga. Più Agosti che è entrato e uscito dalla lista dei convocati. Nomi che, ovviamente, sono sul mercato ma per i quali, Seghetti escluso, ad oggi non sono arrivate offerte.

E a proposito di offerte passiamo alle possibili entrate di questi giorni. Entrate per cui si fa davvero la corsa contro il tempo. Il nome caldo da aggregare ai partenti per l’Argentina, secondo quello che riporta La Nazione, è quello di Andrea La Mantia svincolato dalla Spal (autoesclusa dalla Serie C e con tutti i contratti da professionista decaduti). Per convincerlo il DS Meluso, che lo conosce bene, offre un biennale ma la punta di laziale, la scorsa stagione in Serie B al Catanzaro nicchia.

Come nicchiano gli interlocutori deputati a discutere gli affari legati a Corsinelli, Emmausso e Saio. Tutti nomi graditissimi, e funzionali, allo schema di Cangelosi ma che ad oggi, salvo colpi di scena, non verranno conclusi. Una battuta d’arresto non banale perché, come accennato, la preparazione per un tecnico zemaniano (di fede e di fatto) come quello del Perugia è decisiva. Una battuta di arresto che, peraltro, ha un immediato riflesso sulla campagna abbonamenti. Ad oggi, secondo quanto riporta la pagina Facebook della popolare trasmissione di Umbria Più Tv, Un Venerdì da Grifoni, è ferma a 150 rinnovi. Le 5000 tessere richieste da Borras in sede di presentazione sono lontanissime. Ma il tempo per recuperare, volendo, c’è tutto, basta una scintilla.