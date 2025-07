di Giovanni Cardarello

A meno di 48 ore dalla partenza per il ritiro di Ezeiza in Argentina arriva l’ennesima rivoluzione nel management del Perugia Calcio. La rivoluzione, nello specifico, riguarda le dimissioni da tutte le cariche societarie di Juan Martin Molinari.

Dimissioni che arrivano per motivi personali. L’assemblea dei soci del Perugia ha nominato Hernan Gaudencio Garcia Borras, già direttore generale del club, nuovo consigliere d’amministrazione conferendogli le deleghe e le attribuzioni già di competenza del consigliere uscente.

Qui la parte burocratica della vicenda, poi, però c’è da registrare il retroscena. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione sembrerebbe che le dimissioni di Molinari servano a fare spazio a James David Elwen già socio dello stesso Molinari e di Faroni. Elwen è un avvocato scozzese operativo a Londra, Qatar, Gibilterra e Cipro.

L’avvocato scozzese è rappresentante legale della SAIA Investments Ltd (a sua volta di proprietà di un’altra società con sede in Florida, riconducibile appunto a Juan Martin Molinari, membro del Cda del Perugia), ovvero è una persona deputata a operare atti di compravendita, fusioni, trasferimenti di capitali per conto della società, ed ha questo ruolo fin dalla fondazione nel novembre 2023.

Questa Società è quella che il 4 settembre 2024 ha acquisito il 100% del Perugia calcio. Il 90% del Perugia è stato poi ceduto alla Sports Nextgen Ltd, altra società londinese, riconducibile a Faroni e allo stesso Molinari. Sempre Elwan dal 3 novembre 2024 è diventato rappresentante legale della Sports Nextgen Ltd e di fatto ed è quindi responsabile dell’intero pacchetto azionario del Perugia Calcio.

Ma non solo. L’Avvocato scozzese è anche rappresentante egale, nel diritto inglese la carica è quella di Director, della Fortebraccio Futbol Ltd di Pierpaolo Sebastiano Triulzi noto per aver favorito l’avvicinamento di Faroni a Santopadre.

Ma non solo. Elwan fino al 25 gennaio 2024 è stato membro del Cda della Spal, club che, come noto, di recente ha deciso di non iscriversi alla serie C per ripartire dall’Eccellenza. La sensazione prevalente è che stia per accadere qualcosa di importante a livello societario, e si spiegherebbe così anche l’attendismo sul mercato, qualcosa che potrebbe precludere ad un nuovo cambio di scenario sullo stile di quanto sta accadendo a Terni.

Morale della favola se Sparta piange Atene non ride. Ma come sempre, restando alle citazioni letterarie, ai posteri l’ardua sentenza