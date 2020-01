Terni half marathon e Mototrip a braccetto

‘Se hai la moto dentro non puoi mancare’. Questo lo slogan che accompagna la XXXV° edizione di uno degli appuntamenti più rilevanti a Terni nel panorama sportivo: in piazza Bruno Buozzi – start alle 9.30 – scatterà il Mototrip, il classico evento di inizio anno per gli amanti dell’enduro, vintage, maxienduro e trial. C’è la novità legata al I° E-bike trip. Ma non è finita qui: mezz’ora più tardi in via Leopardi semaforo verde per la III° Terni half marathon.

IL DOPPIO APPUNTAMENTO DEL 2019

Divertimento a due ruote

Iscrizioni possibili anche domenica – dalle 7, il sabato dalle 15 alle 20 – per la manifestazione organizzata dal Moto Club Racing Terni. Come di consueto sono diversi i percorsi a disposizione: 100 chilometri per l’enduro, 80 per vintage enduro e maxienduro (mono e bicilindrici) e 25 per il trial. Per i più piccoli c’è il mini-trip (dai 4 ai 15 anni) con moto 50, 65, 85 e 125cc sperimentale: in questo caso il tracciato sarà allestito nell’impianto sportivo di Vascigliano di Stroncone con apertura alle 8.30. C’è il patrocinio della Regione e del Comune con l’egida del Coni e della Fmi.

NEL 2019 STOP ALL’ORDINANZA ANTISMOG PER IL DOPPIO EVENTO

Il debutto

In concomitanza ci sarà l’edizione esordio per l’E-bike trip, nato grazie all’associazione Centro bici team Terni e sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana. Previsto un percorso di circa 45 chilometri con tratti hard, segnalato e supportato dal servizio di assistenza sanitaria: via libera alle 10 al city trip di piazza Buozzi. Iscrizione gratuita. Da ricordare che lo scorso anno il sindaco Leonardo Latini firmò l’ordinanza per sospendere in via temporanea il provvedimento per la limitazione del traffico.

La mezza maratona, spazio al mondo della disabilità

Via i motori, spazio a resistenza e velocità con la III° mezza maratona organizzata dall’Athletic Terni. La gara nazionale – 21 chilometri e 97 metri, due giri da poco più di 10 più l’allungo finale – di corsa su strada è inserita nel calendario della Fidal e si snoderà nel centro cittadino: ci sarà una competizione riservata alle famiglie e alle scuole per un coinvolgimento più ampio di cittadini. L’evento sarà aperto inoltre agli atleti con disabilità Fispes. Si parte alle 10 da via Leopardi, a pochi passi dallo stadio ‘Liberati’: ci sarà anche un tre volte campione del mondo nell’ultramaratona da 100 chilometri come Giorgio Calcaterra.