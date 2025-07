Un augurio di buon lavoro da parte di un uomo di legge e di sport, che ha fatto la storia dello sport ternano anche e soprattutto nelle vesti di massimo dirigente del Coni. E la risposta, cordiale, del nuovo numero uno del Comitato olimpico. Lo scambio di missive è avvenuto fra l’avvocato Massimo Carignani, presidente onorario del Coni Umbria, per anni al vertice a Terni, e il nuovo presidente nazionale Luciano Buonfiglio, recentemente eletto. «Carissimo avvocato, carissimo Massimo. Ti ringrazio vivamente per le congratulazioni espresse. Avremo sicuramente modo di incontrarci in un prossimo futuro». Queste le parole con cui il neopresidente Buonfiglio ha voluto ringraziare Massimo Carignani, la cui esperienza è sempre a disposizione di chi opera nell’interesse collettivo: un elemento positivo per il territorio e per chi sostiene Terni e la sua crescita nel contesto sportivo regionale e nazionale.