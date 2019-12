Discoteca abusiva scoperta a Perugia

Ad insospettire le autorità era stata la pubblicità fatta sui social network, relativa al locale – una discoteca alla periferia di Perugia – per il quale non risultava, però, alcuna autorizzazione. Per questo lo scorso 15 dicembre è scattato il controllo che ha visto in campo polizia di Stato, vigili del fuoco e polizia Locale di Perugia. Le verifiche hanno permesso di accertare, in effetti, l’assenza delle autorizzazioni previste, accompagnata da una serie di violazioni di carattere amministrativo riguardanti i presupposti per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo, tra cui il certificato di agibilità. Al termine dell’accertamento è stato denunciato a piede libero un cittadino albanese di 40 anni per ‘apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento’. Ai responsabili l’attività sono state contestate numerose sanzioni di carattere amministrativo da parte dei vari enti intervenuti.

