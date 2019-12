FdI Terni: «Sindaco, siamo con lei»

di Paolo Alunni Pistoli

Presidente provinciale Fratelli d’Italia – Terni

Fine anno e tempo di bilanci. Il successo ottenuto da Fratelli d’Italia è andato oltre le aspettative e con i prossimi appuntamenti elettivi regionali dell’Emilia Romagna e della Calabria si scoprirà se il voto espresso finora dagli italiani verrà ancora confermato con un segno positivo di crescita.

Nella nostra regione il successo ci ha portati ad essere il secondo partito della maggioranza piazzando in consiglio regionale due validissimi esponenti come Marco Squarta ed Eleonora Pace in ruoli istituzionali di grande prestigio.

Anche a Terni il gruppo di FdI sta lavorando alacremente, supportando la giunta Latini alle prese con l’ultimo rimpasto in cui sono presenti tutte le competenze politiche e amministrative per proseguire al meglio nel governo della città.

Certamente non sfugge a nessuno che ci sia stato qualche cambio di casacca di troppo, ma la fedeltà e la trasparenza dimostrata fin qui dai consiglieri comunali, dagli assessori e dalla dirigenza del partito tutto, non può far altro che dare un ulteriore stimolo al sindaco Latini nel portare avanti senza indugi gli obiettivi di riqualificazione di una città che per lungo tempo è stata ostaggio di logiche clientelari e appiattita dalla mancanza di una programmazione istituzionale.

Terni ha bisogno di crescere e di tornare ad essere quello che era alcuni anni fa. Terni ha bisogno di imprenditori che investano nel territorio e che diano lavoro ai tanti giovani costretti ad emigrare. Terni necessita di nuove infrastrutture, dal palazzetto dello sport ad un nuovo ospedale più accogliente e più funzionale. Certamente nessuno ha la bacchetta magica ma è doveroso alzare l’asticella anche a livello culturale, perché dove c’è cultura c’è innovazione e crescita. Buon lavoro sindaco, sperando in un 2020 ricco di risultati per Terni e per i cittadini.