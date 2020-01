Ferentillo, 40enne si toglie la vita

Tragedia nella giornata di giovedì a Ferentillo (Terni), in località Monterivoso, dove un 40enne – padre di due figli – è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto che, comunque, non presenterebbe particolari dubbi dal punto di vista della dinamica: si tratterebbe infatti di suicidio. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni per le determinazioni del caso.

Condividi questo articolo su