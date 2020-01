Ternana, gol incassato anche dalla Narnese

La Ternana ed i gol incassati, troppi per puntare alla vittoria del campionato. È uno dei punti deboli palesati dai rossoverdi nel girone d’andata e il 2020 in tal senso, seppur in un contesto amichevole, non inizia nel migliore dei modi: anche la Narnese – campionato di eccellenza, in lotta per i primi posti – ‘buca’ la retroguardia delle Fere nel test di lunedì mattina concluso da Defendi e soci sul punteggio di 7-1. In evidenza Torromino con una tripletta, prove di 3-5-2/3-4-1-2 e stop muscolare per Palumbo.

La sgambata, buona Narnese

Gallo per l’occasione ha puntato sulla difesa a tre (Russo, Sini, Bergamelli, poi Suagher, Diakité, Mucciante) con Onesti e Partipilo a svariare – primo e secondo tempo – sulla trequarti. Ferrante in apertura sblocca subito il match con il mancino, ma i ragazzi di Marco Sabatini (indisponibili Curci e Rocchi) non si preoccupano solo a difendere e con Quondam trovano il temporaneo gol del 2-1 dopo la marcatura di Palumbo; la frazione si chiude sull’incursione vincente in area di Parodi. Girandola di sostituzioni nella ripresa con realizzazioni di Partipilo e Torromino, autore di un tris. Dall’altro lato da segnalare un buon tentativo di Raggi. Tecnicamente si è trattato di un cosiddetto ‘allenamento congiunto’, formula utilizzata in quanto nel test non è previsto un arbitro tesserato Aia: ci ha pensato Roberto Chiappara – proteste dagli spalti per un rigore non concesso alla Narnese – a dirigere l’incontro. Bloccato dall’influenza Celli.

Out Palumbo

Sto precauzionale per il centrocampista campano – tra i migliori nel girone d’andata – a metà primo tempo: problema all’altezza dell’adduttore della gamba destra ed ingresso di Damian. Nel secondo lungo colloquio – in realtà il ciociaro è rimasto in silenzio a lungo – tra Antony Iannarilli e il preparatore Maurizio Rollandi: molto pensieroso l’estremo difensore, che ormai non vede il terreno di gioco da protagonista dal 2-0 di Bari datato 13 ottobre. Intanto la Viterbese si è fatta viva per riaverlo e Stefano Bandecchi continua a ribadire via social che non si farà mercato. Differenziato sul manto erboso del ‘Liberati’ per Proietti e Salzano: per ora il trainer di Bollate deve fare i conti con diversi acciaccati nel reparto mediano. Ottima la cornice di pubblico al ‘Taddei’. Martedì seduta alle 15.

TERNANA-NARNESE 7-1 (3-1)

Ternana primo tempo (3-4-1-2): Iannarilli; Russo, Sini, Bergamelli; Parodi, Paghera, Palumbo (Damian), Mammarella; Onesti; Vantaggiato, Ferrante.

Ternana secondo tempo (3-4-1-2): Tozzo, Suagher, Diakité, Muccinate; Nesta, Defendi, Damian, Furlan; Partipilo; Marilungo, Torromino. Allenatore: Fabio Gallo

Narnese (4-4-2): Lugenti, Kola, Vastola, Silveri, Grifoni P.; Leonardi P., Bagnato, Molinari, Raggi; Lucidi, Quondam. Entrati a gara in corso: Paliani, Lanza, Bolli, Salvagni, Ferroni, Lucci L., Latini, Ramozzi, Sergio, Giorgi. Allenatore: Marco Sabatini

Reti: Ferrante (T), Palumbo (T), Quondam (N), Parodi (T); Partipilo (T), Torromino (3, T)

Arbitro: Roberto Chiappara

TERNANA-NARNESE, VIDEO