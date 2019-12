Perugia-Venezia 0-1, ancora Montalto

di P.C.

L’incubo Montalto colpisce ancora e un anno e mezzo dopo quel maledetto derby il Perugia si vede ancora una volta sbattere in faccia quel 3-2, che fa male come e più di quel giorno. Ma la colpa non è dell’attaccante siciliano, che negli ultimi due anni ha segnato appena 4 gol e sembra ricordarsi di come si segna solo quando viene al Curi.

No, la colpa è tutta del Perugia, che nelle ultime due partite, fra Natale e Capodanno, ha fatto andare di traverso i brindisi delle feste a tanti tifosi, non tanto per le sconfitte quanto per il gioco, pressoché inesistente. E siccome i guai non vengono mai da soli, alle sconfitte si aggiungono ben tre espulsioni, di quelli che fin qui erano stati gli uomini simbolo: Gyomber a Trapani (e la sua assenza si è sentita eccome contro il Venezia), Rosi e addirittura Iemmello contro il Venezia.

Certo, l’arbitro ci ha messo del suo, ma certe entrate è meglio risparmiarsele e certe parole è meglio pensarle solamente. Dovremmo raccontarvi la partita, ma una partita, di fatto, non c’è stata, facciamo finta di dimenticarci quindi gli errori sul gol del Venezia, le scelte cervellotiche del tecnico, il palo di Melchiorri nel finale, facciamo finta che questa partita non ci sia stata e guardiamo avanti… e con le parole di Oddo proiettiamoci già nel 2020 quando arriverà il mercato e, speriamo, verranno meno gli alibi delle tante assenze.

Perugia-Venezia, il tabellino

Perugia: Vicario, Rosi, Nzita, Carraro (1′ st Capone), Sgarbi, Iemmello, Dragomir (15′ st Balic), Buonaiuto, Nicolussi Caviglia (31′ st Melchiorri), Falzerano, Falasco. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Mazzocchi, Falcinelli, Konate. All. Oddo

Venezia: Lezzerini, Casale, Caligara (28′ st Suciu), Montalto (28′ st Senesi), Modolo, Fiordilino, Maleh (37′ st Cremonesi), Bocalon, Capello, Ceccaroni, Lakicevic. A disp.: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Simeoni. All. Dionisi

Arbitro: Antonio Di Martino della sezione di Teramo (Soricaro – Palermo)

Rete: 25′ pt Montalto.

Ammoniti: Nzita, Falasco, Caligara, Capello, Maleh, Montalto, Fiordilino.

Espulsi: Rosi al 61′ per gioco violento, Iemmello al 95′ per frasi irriguardose.

Perugia-Venezia 0-1, il commento di Alessio Dionisi

Perugia-Venezia, formazioni ufficiali

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia; Dragomir, Buonaiuto; Iemmello. All. Oddo

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Casale, Modolo, Ceccaroni; Caligara, Fiordilino, Maleh; Capello; Bocalon, Montalto. All. Dionisi

Falcinelli recupera

All’inizio la paura (si temeva un lungo stop), poi il sospiro di sollievo (il problema era lieve), infine la sorpresa: Falcinelli è stato convocato per la partita di domenica pomeriggio, ultima del 2019. Certo, probabilmente non sarà al meglio ed è da escludere, al momento, un suo utilizzo dal primo minuto. Ma comunque al momento la notizia è che il ‘Falcio’, dopo aver segnato il primo gol in campionato nel giorno del boxing day, a Trapani, sarà perlomeno in panchina contro il Venezia.

Perugia-Venezia: i convocati

Perugia

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario.

Difensori: Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi.

Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Venezia

Portieri: Bertinato, Lezzerini, Pomini.

Difensori: Fiordaliso, Casale, Modolo, Cremonesi, Simeoni, Ceccaroni, Lakicevic.

Centrocampisti: Zuculini, Vacca, Suciu, Caligara, Gavioli, Fiordilino, Maleh.

Attaccanti: Senesi, Montalto, Zigoni, Di Mariano, Bocalon, Capello.

Porchetta e vino prima della partita

In occasione della partita in casa contro il Venezia, i gruppi della Nord hanno organizzato un pranzo a base di porchetta e vino. Il ritrovo sarà al Percorso Verde Leonardo Cenci, nei pressi della Bocciofila, dalle ore 12:00 in poi. L’incasso sarà interamente destinato alla realizzazione di una coreografia. «Nel prossimo incontro, che verrà organizzato nei primi mesi del 2020, illustreremo a tutti i partecipanti l’idea per questa coreografia, portando avanti così il progetto di condivisione delle iniziative e degli eventi con tutta la Curva Nord», così in una nota gli ultras del Grifo.

Lo stesso arbitro di un anno fa

È Antonio Di Martino della sezione di Teramo l’arbitro designato per dirigere Perugia-Venezia (fischio d’inizio ore 15 al Curi). Assistenti Vincenzo Soricaro di Palermo e Domenico Palermo di Bari. Quarto uomo Federico Dionisi di L’Aquila. È lo stesso arbitro dello scorso anno. Altra curiosità: ancora una volta, dopo Baroni con la Cremonese, il Perugia si ritrova con un arbitro che si chiama come l’allenatore avversario (stavolta è il quarto uomo).