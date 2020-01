Perugia, è il Cosmi Day: la presentazione

Aggiornamenti live nel corso della giornata

Presentazione alle 11 in una sala stampa gremita come ai tempi della serie A. Riparte il percorso di Serse Cosmi alla guida del Perugia. «Mai avuto preclusione nei suoi confronti e questa scelta lo dimostra, ma al tempo stesso chiarisco che non è stato questo il motivo della mia scelta», ha esordito il presidente Massimiliano Santopadre in conferenza. Sala pienissima al ‘Renato Curi’ per l’appuntamento: presenti anche il direttore dell’area tecnica Roberto Goretti, il direttore sportivo Marcello Pizzimenti e il vice del tecnico umbro, Fabio Bazzani.

«Grande coraggio»

«Il presidente – le prime parole di Cosmi – ha dimostrato grande coraggio nel fare una scelta che secondo qualcuno può essere considerata facile ma che invece è difficilissima. Il mio pensiero va a lui e a Massimo Oddo, che conosco, stimo e ringrazio: è stato un mio giocatore e so che è una persona sensibile. Lo ringrazio perché mi fa partire da una base buona, non dall’ultimo o penultimo posto come spesso mi capita».