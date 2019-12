Perugia, via Allodola: paura per incendio

Tanta paura a Ponte San Giovanni (Perugia), ma per fortuna nessun ferito in via dell’Allodola intorno alle 10 di sabato mattina per lo scoppio di un’auto custodita all’interno di un cortile privato: immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Perugia con tre mezzi insieme alla polizia di Stato e agli operatori sanitari del 118. A prendere fuoco – colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza – una Lancia Y: a provocare il botto fragoroso è stata l’esplosione dei vetri. Ci sono danni anche alla struttura che riparava il veicolo. Alcuni anziani che risiedono nell’area sono stati fatti allontanare.

