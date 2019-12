Scherma, Terni City partner Fis fino al 2023

«Il minor introito derivante dalla gratuità dell’impianto sarà bilanciato dall’eccezionale opportunità di promozione turistica ed economica del comprensorio ternano, determinata dalla presenza di un numero enorme di persone tra atleti, tecnici accompagnatori, giudici e giornalisti». Lo sottolinea l’esecutivo di palazzo Spada nell’ottica del rinnovo quadriennale con la Federscherma per Terni city partner Fis: via libera al protocollo d’intesa fino al 31 dicembre 2023, l’anno del mondiale paralimpico in città.

IL MONDIALE PARALIMPICO A TERNI NEL 2023

Prosegue la liaison

Da ricordare che si tratta di un accordo che va avanti dal 2015 – la proposta fu avanzata proprio dalla Federazione – e che è stato prorogato fino al 2019. Ora c’è un rinnovo pluriennale fino al 2023, non a caso visto l’appuntamento iridato già assegnato alla città e che sarà preso in carico dal Circolo Scherma Terni a livello organizzativo. L’amministrazione metterà a disposizione gratuitamente il palatennistavolo ‘De Santis’ per tutti gli eventi ospitati a firma Fis: «La maggior parte – l’aggiunta – delle manifestazioni saranno trasmesse con telecronache in diretta televisiva e riportate su varie testate giornalistiche nazionali ed estere con ritorno di immagine notevoli».