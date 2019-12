Terni, 20 paesi in moto: avventura in Africa

di F.L.

Quasi 9 mila chilometri percorsi in 21 giorni in sella alla moto attraversando Sudafrica, Lesotho e Swaziland, altri 25 mila ancora da affrontare per rientrare a Terni, sempre e rigorosamente in sella alle due ruote: un’avventura con la A maiuscola quella che stanno vivendo due giovani ternani, Lucia Cossu e Gianmaria Colangeli, in viaggio insieme alla scoperta del continente africano (e non solo).

Il tragitto di viaggio

Ventuno anni lei, modella da sei e ‘ombrellina’ ufficiale della KTM in MotoGp, 28 lui, esperto viaggiatore e proprietario di una struttura turistica, sono arrivati in Sudafrica a novembre spedendo via aereo la moto – una KTM 1290 Super Adventure R – da Milano a Città del Capo. «Pochi giorni fa – raccontano – abbiamo completato un magnifico tour di 8.800 chilometri attraverso i tre Paesi, ma la vera avventura inizierà ora. Siamo pronti a tornare in sella e da Cape Agulhas, il punto più a sud di tutto il continente africano, rientreremo a Terni via terra attraversando in circa 70 giorni 20 paesi». Oltre al Sudafrica, Lucia e Gianmaria attraverseranno Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Malawi, Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya, Etiopia, Sudan, e poi ancora Israele, Giordania, Libano, Grecia e Albania, ultima tappa prima del ritorno in Italia.

Nel nome del padre

«Siamo carichi e anche emozionati» spiegano dall’Africa i due ragazzi, pronti a ‘gettarsi’ in questa esperienza on the road. In realtà non nuova per Gianmaria, che ha ereditato la passione per le moto e per i viaggi da suo papà Paolo, già proprietario della Macedonia Adventure, tragicamente scomparso nel giugno 2016, a 56 anni, in un incidente stradale proprio in moto. «Non è la prima volta – dice il 28enne – che intraprendo viaggi in moto in paesi stranieri proprio perché mio padre è stato promotore di questa passione. Sono stato negli Stati Uniti, moltissime volte in Nord Africa come Tunisia, Marocco, Mauritania, Libia, ultimamente in Asia: Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia. Una volta rientrato, a metà marzo partirò per lo Sri Lanka». Ora per la mente è tutta a questo viaggio alle porte, che i due ragazzi ternani documenteranno con foto, video e cortometraggi. «Questo primo giro di 21 giorni è stato un po’ di messa a punto – dice Gianmaria – in quanto è la prima volta che intraprendo un viaggio in due e soprattutto di questa portata». La data segnata sul calendario con il pennarello, quella della partenza, è il 31 dicembre, giorno di San Silvestro.