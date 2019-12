Terni, coda senza fine: via Bramante ‘bolle’

Mattinata di proteste, quella di lunedì – post natalizia e pre capodanno – a Terni. Non solo presso l’Asm per l’accertamento Tari 2014, ma anche negli uffici postali – è la segnalazione di un cittadino – di via Bramante. L’utente in questione, dopo aver preso il biglietto per ‘tutte le operazioni’ alle 9.50, intorno a mezzogiorno ha preferito andarsene vista la mole di utenti che dovevano essere ancora serviti. «Ad un certo punto – racconta – c’erano almeno cento persone in attesa ed una fila che non scorreva mai. Un utente, sì, è stato molto tempo allo sportello bloccando gli altri, ma al di là di ciò, l’organizzazione è parsa carente. Per chi non aveva ‘priorità’, insomma, è stata una brutta mattinata. Fra l’altro sabato l’ufficio era chiuso ed era prevedibile che lunedì si sarebbero tutti riversati in via Bramante per compiere le operazioni. Forse sarebbe stato meglio utilizzare ciascuno dei tre sportelli aperti per attività specifiche, visto che molti avevano delle cose davvero banali e rapide da fare». Nel corso della mattinata c’è anche chi si è recato presso i vicini uffici della polizia postale per lamentare l’accaduto.

