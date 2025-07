Intervento di polizia Locale e vigili del fuoco di Terni nella tarda serata di martedì in via del Lanificio, non distante dall’Ipsia. L’azione è scattata in quanto si è aperta una mini voragine a lato della sede stradale che, da quanto appreso, è di circa tre metri di altezza. Immediate le verifiche per valutare la situazione.

