Filipponi e Maggiora vicepresidenti in consiglio a Terni

Sono Francesco Filipponi (capogruppo del Pd, otto voti) e Devid Maggiora (Lega, per lui una conferma con sedici voti a favore) i nuovi vicepresidenti del consiglio comunale di Terni. L’elezione è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì in aula dopo le candidature presentate rispettivamente da Luca Simonetti (M5S, per i gruppi di minoranza) e Lucia Dominici (Forza Italia, maggioranza): la votazione si è resa necessaria dopo le dimissioni di Patrizia Braghiroli (ex M5S, transitata nel Gruppo Misto in appoggio del sindaco Leonardo Latini). A completare il quadro ci sono quattro schede bianche e una nulla. Applausi per entrambi dall’intero emiciclo.

