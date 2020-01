Terni, giardiniere e spacciatore: arrestato

Lo hanno fermato venerdì pomeriggio in via San Valentino per un controllo, mentre si trovava a bordo della propria auto. Ciò che i militari del comando stazione di Terni – coordinati dal luogotenente Piero Pacetti – hanno scoperto dopo, ha portato all’arresto del giovane: A.V. le sue iniziali, 25enne ternano che lavora come giardiniere per una ditta.

La prima perquisizione, positiva

Piuttosto nervoso durante l’accertamento dei militari, il 25enne – già gravato da precedenti specifici, abbastanza datati – è stato perquisito al pari dell’autovettura. Nella tasca del giubbotto c’erano due pezzi di hashish per un peso totale di 10 grammi: quanto basta per procedere al controllo della sua abitazione, sempre nella zona di San Valentino, dove l’Arma ha trovato ‘il grosso’.

Una scoperta dietro l’altra

Infatti A.V. in casa aveva ben nove panetti di hashish – per un peso di 854 grammi – nascosti sotto le coperte della camera da letto. Oltre a ciò i carabinieri ternani hanno trovato anche quattro piantine di marijuana in fase di accrescimento, riscaldate da una lampada alogena con termostato e impianto di areazione, un paio di grammi di marijuana, un bilancino elettronico, due trita foglie e ben 2.190 euro in contanti. Soldi ritenuti il provento dell’attività di spaccio condotta dal giovane in città. Scontato l’arresto in flagrante con direttissima fissata per la tarda mattinata di sabato di fronte al tribunale di Terni.