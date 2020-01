Podistica Carsulae, titoli in serie a Parma

Un bel bottino per la podistica Carsulae in occasione del 1° campionato nazionale Aics open indoor di atletica, andato in scena lo scorso weekend al palaLottici di Parma. Leonardo De Angelis, Luca Fortunati, Giovanni Romeo e Antonio Isola possono festeggiare la conquista del titolo tricolore.

Le vittorie

De Angelis si è imposto nei 400 metri, Isola nella marcia 3000 metri. Romeo negli 800/1500 metri e Fortunati nei 400 (diversa categoria); quest’ultimo ha anche ottenuto un argento. Per quel che riguarda il comitato Aics di Perugia c’è il trofeo qualità, mentre l’Atletica Capanne ha trionfato nella graduatoria per società con più iscritti.