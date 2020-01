Terni, serve il doppler e lo fissano fra 20 mesi

«La visita senologia è un fatto preventivo, ma comunque data ad oltre 16 mesi non mi pare proprio il massimo. Ma l’ecocolordoppler, invece, è legato a fattori di rischio che purtroppo mi caratterizzano. E vedere la data dell’esame fissata all’agosto del 2021 suona come una presa in giro».

Prevenzione ‘a lungo termine’

A parlare è una donna di 69 anni che vive fra Terni e Narni e che nei giorni scorsi ha raggiunto il Cup della Usl Umbria 2 in via Bramante per prenotare le visite indicate dal medico curante. La visita senologica, con ecografia e mammografia bilaterali, dovrà effettuarla il 24 aprile 2021 all’ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla.

Basita

L’ecocolordoppler carotideo, invece, si rende necessario – pur in assenza di un requisito di urgenza – perché la donna presenta due placche carotidee, una di minori dimensioni e l’altra invece da tenere sotto stretto controllo – il rischio è quello di una ostruzione -, da qui la necessità di sostenere con costanza l’esame: «Tanto che nel 2019 l’ho effettuato due volte». Risultato della prenotazione: 10 agosto 2021 all’ospedale di Terni. «Pensavo che piovesse, non che grandinasse» dice la donna, «a questo punto dovrò decidere se sostenerla presso privati o meno». C’era una volta il tanto decantato progetto di abbattimento delle liste d’attesa…