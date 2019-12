Un Perugia ferito verso l’ultima dell’anno

Piove sul bagnato per il Perugia, nonostante il sole natalizio di questi giorni. Non bastasse il pareggio risicato di Trapani – con brutta prestazione – contro la penultima in classifica e in attesa del Venezia (domenica alle ore 15) per la chiusura del girone di andata, sono altre le notizie su cui riflettere e preoccuparsi. In primis Di Chiara, che ha sentito il ginocchio fare crack nell’ultima partita. Dopo gli esami strumentali, condotti prima in Sicilia poi nel pomeriggio di venerdì (al ritorno a Perugia dopo un tribolato ritorno in aereo) per il terzino sinistro si prevedono due mesi di stop. Ed è andata pure bene che si tratti solo del menisco collaterale. Il che gli permetterà di tornare per la fine di febbraio. Si temeva interessamento del crociato, che avrebbe significato stagione finita. La buona notizia dovrebbe scongiurare il ritorno sul mercato: si andrà avanti con Nzita e Falasco, che con l’acquisto di un centrale dovrebbe tornare a fare il terzino.

Falcinelli sorride, Gyomber punito

Allarme rientrato per Falcinelli. Il sintetico di Trapani gli ha provocato un risentimento inguinale. Niente complicazioni ma non è disponibile contro il Venezia. Il suo 2019 finisce qui, con il primo sospirato gol nella sua nuova avventura perugina. Finito anche l’anno di Gyomber, punito con due giornate di squalifica per le proteste in occasione della ripetizione del rigore. E così, contro il Venezia, si rivedrà la coppia Falasco-Sgarbi. In attesa del mercato. Oddo non parlerà alla vigilia dell’ultima dell’anno. Scopriremo la squadra direttamente in campo.