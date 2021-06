‘1000 Miglia’ in arrivo, evento a Terni all’aviosuperficie

Si avvicina il passaggio in Umbria – coinvolta in particolar modo la zona di Amelia – della 94° edizione della ‘1000 Miglia’. In attesa dell’evento sabato prossimo all’aviosuperficie di Terni è previsto un evento legato proprio alla storica competizione: spazio all’esposizione di sei auto storiche e all’iniziativa ‘L’aviazione umbra e l’omaggio alla corsa più bella del mondo’ dalle 12.15 alle 12.45. Si parlerà anche di sicurezza stradale e mobilità tra passato e futuro.

Condividi questo articolo su