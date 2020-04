25 aprile: «Latini e Tesei, memoria corta»

del coordinamento politico Pd – Unione comunale Terni

Rispetto alla giornata del 25 aprile e della Liberazione purtroppo riscontriamo ancora delle timidezze da parte destre italiane. Se qualche flebile passo in avanti è stato compiuto anche per dovere istituzionale, negli interventi della presidente della Regione Umbria e del sindaco di Terni abbiamo constatato una totale omissione della memoria storica.

La festa del 25 aprile è narrata come una generica festa della libertà, senza minimamente citare le dinamiche di causa/effetto degli eventi storici. Negli interventi della Tesei e di Latini vengono omesse totalmente le parole ‘fascismo’ e ‘Resistenza’, come se il 25 aprile sia un avvenimento generatosi per caso o partorito dal nulla. L’auspicio è quello che anche le destre italiane riescano finalmente a disancorarsi da pagine oscure e buie della nostra storia nazionale, concependo totalmente e in pieno lo spirito repubblicano di libertà sancito dalla Resistenza anti-fascista e dalla Costituzione.