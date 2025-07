Dotare gli agenti della polizia Locale di taser. La richiesta è dei consiglieri comunali di FdI e di Cinzia Fabrizi del Gruppo Misto: depositato un atto di indirizzo per l’amministrazione.

«Chi conosce – sottolinea Roberto Pastura di FdI – da vicino il lavoro quotidiano della Polizia Locale sa bene che non si tratta più solo di controlli sul traffico o sanzioni amministrative. Parliamo di donne e uomini chiamati ad affrontare contesti sempre più complessi: gestire persone in stato di alterazione, intervenire in situazioni di ordine pubblico, fronteggiare soggetti violenti, talvolta anche con evidenti fragilità psichiche. In questi casi, un intervento può degenerare rapidamente mettendo a rischio l’incolumità dell’agente, del cittadino coinvolto e dei presenti. Non possiamo ignorare questa realtà. Non possiamo aspettare che sia un incidente a ricordarci ciò che già sappiamo: gli strumenti attuali, come lo spray urticante, stante la complessità sociale a cui assistiamo non sono più sufficienti. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 2021 ha aperto la strada all’utilizzo del taser anche da parte della Polizia Locale, a patto che vi siano formazione adeguata e autorizzazione prefettizia».

L’obiettivo dell’atto? «Chiediamo che, con fermezza e senso di responsabilità, anche a Terni si avvii un percorso per dotare gli agenti operativi della polizia Locale di questo strumento di dissuasione non letale. Un passo che non è solo tecnico, ma politico e culturale: perché sicurezza non è repressione, è prevenzione. Sicurezza è tutelare anche chi è chiamato a garantire l’ordine pubblico ed è il primo dovere di un’Amministrazione, in piena sintonia con la linea tracciata dal Decreto Sicurezza promosso dal Governo Meloni che rafforza strumenti e tutele per le forze dell’ordine sui territori. Abbiamo il dovere – conclude Pastura – di essere al fianco di chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere la nostra città e con questa richiesta chiediamo di dotare la Polizia Locale di strumenti operativi atti a svolgere la mansione con efficacia e in sicurezza».