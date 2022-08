61enne ‘fugge’ dalla casa di riposo: trovato dalla polizia

Domenica mattina ha preso una sedia, ha scavalcato il cancello della casa di riposo e si è allontanato dalla struttura di via Sportella Marini, a Foligno, dove si trova ricoverato. Gli addetti, accortisi dell’accaduto, hanno lanciato l’allarme alla polizia. Così sono scattate le ricerche dell’uomo, un 61enne gravato da alcuni problemi di salute, che gli agenti del commissariato di Foligno sono riusciti ad individuare non lontano dal luogo dell’allontanamento. Alla polizia l’uomo ha spiegato di essere ‘fuggito’ per fare ritorno a casa: dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute, gli agenti lo hanno riaccompagnato nella struttura e riaffidato alla responsabile.

