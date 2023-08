A Calvi dell’Umbria la 23esima mostra florovivaistica

A Calvi dell’Umbria torna ‘Tra pomi e fiori’: la 23esima edizione, organizzata dalla pro loco, è in programma sabato 26 e domenica 27 agosto. La mostra florovivaistica si svolge in tutto il centro storico: dalla piazza principale, fino ai vicoli ed agli angoli più nascosti di questo antico borgo medioevale che fa da spartiacque fra l’Umbria e la Sabina.

La manifestazione

Anche per l’edizione di quest’anno sono tante le adesioni di espositori che arriveranno da varie parti d’Italia. «Tra i tanti aspetti positivi – spiegano gli organizzatori – c’è quello riguardante gli apprezzamenti che vengono fatti alla nostra cittadina da parte di persone che si aggirano tra gli stand. Si tratta, evidentemente di persone che arrivano per la prima volta a Calvi e rimangono colpiti dalle bellezze del nostro borgo. Il fatto di trovarlo ‘addobbato’ con migliaia di fiori, piante e tanto altro, rende ancora più suggestivo il colpo d’occhio offerto loro dalla situazione. Insomma sono sempre tantissimi coloro che sottolineano come una mostra florovivaistica si sposi così bene con il contesto in cui viene organizzata. Accanto a questo aspetto spiccano inoltre le caratteristiche tecniche dell’evento, che fanno capo alla qualità delle piante e dei prodotti esposti ed alla grande competenza degli espositori. E’ molto importante, in manifestazioni di questo tipo, il contatto diretto che si instaura tra visitatori, appassionati ed acquirenti con il produttore. Accanto all’indiscutibile valore che la nostra manifestazione ha raggiunto attraverso le tante edizioni, c’è da considerare l’importanza offerta dall’aspetto turistico-culturale che è in grado di offrire Calvi. Chi verrà a trovarci avrà infatti – concludono – la possibilità di ammirare le opere esposte all’interno del museo del monastero delle suore orsoline, dove è ospitata la collezione Chiomenti-Vassalli, oltre ai murales e al nostro meraviglioso presepe monumentale ospitato all’interno della chiesa di Sant’Antonio».