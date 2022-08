A Ferentillo ecco il mercatino del baratto: «Abituare i bimbi al riciclo e al riuso»

Diffondere la cultura del riciclo e del riuso. Divertendosi. Questo l’obiettivo principale del mercatino del baratto a Ferentillo, in programma dalle 18.30 di domenica pomeriggio ai giardini comunali: previsti giochi di legno, truccabimbi e, alle 22, lo spettacolo di fuoco con PyròVaghi. «Saranno disponibili – spiega l’organizzazione – i tavoli dove barattare» con prenotazione gradita al 342 0621616. La partecipazione è aperta a bimbi e ragazzi dai 5 ai 14 anni. «Un appuntamento che rappresenterà un’occasione per dare nuova vita a centinaia di oggetti, sempre nell’ottica di promuovere una buona pratica di alto valore sociale e didattico (oltre che economico) che permette di aumentare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre i rifiuti». In prima battuta è impegnata la locale proloco.

