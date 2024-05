A Montecastrilli c’è ‘Spazio Casa’: alla mostra mercato ospite Neri Marcorè

A Montecastrilli arriva la prima edizione di ‘Spazio casa’: la mostra mercato su edilizia, impianti, arredi, manutenzione del verde e sostenibilità, organizzata da Confartigianato imprese Terni, si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno. Tra gli appuntamenti collaterali il concerto di Neri Marcorè il 1° giugno alle 21.

Tre giorni in cui protagoniste saranno tutte le novità del settore, esposte in appositi stand, per un importante momento di confronto tecnico fra tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle costruzioni e dell’impiantistica, al fine di acquisire informazioni e dettagli sulle innovazioni tecnologiche che caratterizzano il settore in ogni suo aspetto. Molti, poi, gli eventi collaterali tra cui workshop, seminari e dimostrazioni pratiche, eventi culturali e l’International street food a cura di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada). Atteso, tra gli eventi, il concerto di Neri Marcorè, ‘Le mie canzoni altrui’, sabato 1° giugno alle 21 al campo sportivo di Montecastrilli. L’inaugurazione di ‘Spazio casa’ è in programma il 31 maggio alle 17, mentre i due giorni seguenti la fiera sarà aperta dalle 9 alle 20.