A Narni Scalo la finale regionale del Cantagiro Umbria

Sabato 27 agosto, alle ore 21.30 in piazza Comencini a Narni Scalo, nello spazio verde antistante Lo Scalo 82, si svolgerà la finale regionale del Cantagiro Umbria. L’evento, organizzato in collaborazione con ‘Lo Scalo 82’ e il ‘Nuovo Conad Superstore’ con il patrocinio del Comune di Narni, vedrà la partecipazione dei cantanti umbri e delle aree limitrofe che dall’8 al 16 ottobre saranno impegnati a Fiuggi (Frosinone) per la fase nazionale del concorso. Sul palco, oltre ai concorrenti delle varie categorie (baby, junior, interpreti, rap, cantautori e new voice) saranno presenti ospiti, musicali e non solo, con la tribute band ufficiale dei Nomadi ‘Opera Nomade’, che accompagnerà la serata finale con alcuni intramontabili successi della musica italiana. Tra i presenti: Aurora Tetto, promessa della musica leggera italiana, già vincitrice del Cantagiro Umbria, finalista al Cantagiro Nazionale e finalista a Castrocaro, Ludovica Leonardi, giovanissima musicista ternana, rivelazione del talent show ‘Tu si que vales’ (Canale 5), Misto Alieno, rapper della provincia di Perugia e Gianni Proietti, barzellettiere ternano, noto ai più per la sua partecipazione a ‘La sai l’ultima’ (Canale 5). Nel corso della serata è possibile cenare presso ‘Lo Scalo 82’, per prenotare chiamare lo 0744.750175. L’evento è condotto dal giornalista Alessandro Cavalieri.

