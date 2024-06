A Narni Scalo nel weekend torna iStreet Food gusto solidale

Nell’ultimo weekend di giugno a Narni Scalo torna iStreet Food gusto solidale. Apertura ufficiale venerdì 28 alle 17, nello scenario del parco Donatelli. Tante le attività di un evento che fin dalla nascita (2018) si rivolge alle famiglie ed ai bambini con intrattenimento, animazione, giochi. La manifestazione servirà per raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori da posizionare sul territorio, per renderlo sempre più cardio protetto. Lo scorso anno l’associazione World, organizzatrice dell’evento, ha donato 9 apparecchi ad altrettanti istituti scolastici narnesi e ternani.

Un’area del parco sarà interamente dedicata al divertimento con la presenza di un luna park, mentre la parte opposta sarà riservata alla gastronomia. Per questa edizione gli organizzatori hanno invitato 13 operatori food provenienti da tutta Italia. Si potranno degustare prodotti e piatti tipici delle varie regioni, pesce, hamburger, pizza fritta, panzerotti pugliesi arrosticini e cucina internazionale, in particolare thailandese e messicana. Per quanto riguarda l’intrattenimento serale, torna il duo comico spoletino ‘Le Pere Cotogne’ con lo spettacolo ‘Laive Tur’ a partire dalle 20.30 e a seguire Dj set co due giovani dj locali Tommo e Fabeat che faranno ballare giovani e meno giovani fino a tarda notte. Sabato 29 anche qui tradizionale serata dj sotto le stelle a curata da Carlo Quondam e domenica 30 conclusione con il gruppo musicale ‘La Stranavoglia’ che allieterà la serata con i più grandi successi della storia della musica, da Vasco Rossi a Lucio Battisti, da Renato Zero alla Bertè, alla Nannini.