A ‘Nero su Bianco’ si parla della guerra in Ucraina

‘Crisi russo-ucraina, quali sono le origini e quali le possibili soluzioni?’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’ condotta da Laurent De Bai in onda martedi 8 marzo alle ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti Maura Marchegiani (docente di diritto internazionale università per Stranieri di Perugia), Adriano Ruspolini (Generale di brigata), Renzo Baldoni (opinionista) e Vladislav Mainstruk (giornalista ucraino). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

