A Perugia il 24 e il 25 febbraio torna lo ‘Sbaracco’

Torna il ‘fuori tutto’ delle attività commerciali e artigianali del centro storico, con lo ‘Sbaracco – La festa del piccolo commercio’, a Perugia venerdì 24 e sabato 25 febbraio dalle 10 alle 20.

Due giornate tra shopping, musica e happy hour

In questa edizione invernale saranno circa 60 le attività tra negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi che per l’occasione presenteranno i propri prodotti super scontati nei negozi e in strada, grazie ai banchi allestiti davanti alla vetrine per il tradizionale ‘saldo dei saldi’ di fine stagione. Un’iniziativa che punta a sostenere gli operatori economici del centro, con le loro numerose promozioni, ma anche un evento arricchito da musica e intrattenimento. ‘Sbaracco’ vuole richiamare visitatori da tutta la regione e dai territori limitrofi grazie alle proposte per lo shopping e alle iniziative collaterali in programma: in questa edizione l’acropoli nella giornata di sabato 25 sarà animata da momenti musicali e proposte food & drink con il coinvolgimento attivo di bar e ristoranti del centro.