A Piediluco serata a tutto rap con Baba Mc e Mirko Valeri

Andrea Casula, in arte Baba Mc, e Mirko Valeri. Saranno loro i protagonisti sabato sera al bar del Canottiere a Piediluco. Una serata a tutto musica e rap nella frazione ternana.

Chi sono

Casula è un rapper sardo ed il 30 maggio scorso è uscito il suo nuovo singolo ‘No control’ per Power Energy Label di Marianna Durastante. II testo ed il beat sono stati realizzati dallo stesso Casula, registrati mixati e portati al mastering nel suo studio Killa Sound Records. Il significato è autobiografico al suo stile musicale, al personaggio, al suo carattere e si rivolge a tutte le persone che credono nei loro progetti. Negli anni ha avuto modo di farsi conoscere per i suoi lavori fino ad oggi collaborando con altri rapper e musicisti da John Solinas fino ad Ataru. Valeri è una novità nel panorama musicale nazionale: il 23 marzo è uscito in radio e su tutti i maggiori digital-stores ‘Magliana 80’ di Mirko Valeri & I Via Greve. La canzone è stata scritta dai partecipanti al laboratorio di alfabetizzazione musicale all’interno della comunità di recupero per tossicodipendenti Magliana ’80, del quale è divenuta inno ufficiale. Il laboratorio è stato gestito da loro stessi nell’ambito del progetto ‘Voci Periferiche’, diretto a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale nelle periferie attraverso gli strumenti della musica e del teatro.