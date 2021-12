A San Gemini il Natale si ‘illumina’ tra presepi e cascate di luci

C’è aria di Natale anche a San Gemini, che si trasforma nel borgo dei presepi, allestiti nelle chiese principali (duomo, san Francesco, santa Caterina) grazie al Gruppo presepi. Quest’ultimo a san Giovanni ha aperto anche la tradizionale mostra ‘I presepi di San Gemini’, giunta ormai alla sua 12^ edizione. A san Carlo invece il Gruppo infioratori ha creato un quadro dedicato alla natività, mentre in piazza san Francesco si può ammirare il tradizionale presepe ligneo. Ma anche i cittadini si sono adoperati a creare dei presepi sparsi qua e là, nel borgo medioevale.

Il programma

E quest’anno San Gemini risplende anche di più: piazza San Francesco di notte offre uno spettacolo suggestivo con gli angeli luminosi, l’albero di Natale scintillante e le cascate di luci offerte dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dall’associazione ‘Amici di San Gemini’. Chi arriva da Terni rimane poi ‘abbagliato’ dal quadro del paese illuminato grazie all’associazione dei commercianti e ai rioni Piazza e Rocca. Ma anche in periferia, in via della Stazione, presepio, alberi illuminati e luci sfavillanti rallegrano la notte. Tanti gli eventi in calendario nel periodo natalizio. A partire da questo weekend, tutto dedicato ai bimbi, che sabato potranno incontrare Babbo Natale e il suo fidato elfo nel ‘magico studio di Babbo Natale’ creato dall’associazione genitori nella taverna della Malanotte o addirittura ritirare i doni proprio dalle mani dell’amato vecchietto nello studio fotografico di Agnese Cascioli, domenica pomeriggio. Sempre domenica la Pro Loco ha organizzato uno spettacolo cinematografico gratuito al teatro comunale per i più piccoli, che alle 18 potranno vedere ‘A Christmas Carol’. E domenica 26 dicembre sarà la giornata clou organizzata dalla Pro Loco. Dalle 16 piazza san Francesco si animerà grazie all’associazione Moto club San Gemini, che farà girare in piazza i suoi Babbo Natale in moto per raccogliere doni per i bimbi più poveri, poi si potranno gustare dolci e bevande natalizie offerte dall’associazione e portare tutti i bimbi, alle 18, a vedere il film animato ‘Lo schiaccianoci e i quattro regni’ al teatro comunale.