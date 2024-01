A San Gemini la Befana arriva con le auto d’epoca

Anche per il 2024 la Borzacchini Historic di Terni, aderendo alle iniziative nazionali messe in campo dall’Asi con la sua struttura ‘Asi Solidale’, festeggia la Befana con i bambini ospiti delle case-famiglia ‘Il Piccolo Principe’ e ‘Casa del Bambino’. Il programma della manifestazione prevede per il pomeriggio di sabato 6 gennaio un giro con i bambini a bordo delle auto d’epoca dei soci del club alla volta di piazza San Francesco a San Gemini, dove verranno consegnati regali e gadget della Befana ai piccoli ospiti. Prevista una merenda presso il Caffè Paretti. Nello spirito di ‘Asi Solidale’ verrà inoltre devoluto un fondo economico in favore delle strutture citate, spendibile presso una catena di supermercati ternani per generi alimentari e di prima necessità.

