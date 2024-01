Una giornata completamente dedicata all’inverno: è quella in programma per domenica 14 gennaio presso il monastero di San Simeone, a Stroncone (Terni), con l’organizzazione de ‘I Ricostruttori nella preghiera’. L’evento fa parte del ciclo di incontri ‘Erbe nel monastero’ e abbraccerà l’intera giornata, dalle ore 9.30 con l’apertura delle iscrizioni. Di seguito il programma dettagliato ed i recapiti per chiedere info ed iscriversi.

