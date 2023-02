«A San Valentino MSC Crociere porta turismo a Terni e alla Cascata»

Un’escursione a Terni, la città di San Valentino, addobbata a tema per la festa del patrono, con una benedizione speciale del vescovo di Terni e una pergamena che suggella l’amore degli innamorati in crociera nel Mediterraneo. È questa l’iniziativa messa a punto in occasione della festa di San Valentino da MSC Crociere, Comune di Terni e Centro culturale Valentiniano. L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a palazzo Spada alla quale hanno preso parte il vescovo Francesco Antonio Soddu, gli assessori Elena Proietti e Maurizio Cecconelli e i rappresentanti del Centro culturale Valentiniano, con Sandro Picciolini, ambasciatore di San Valentino.

Proposta speciale ai crocieristi

Gli organizzatori hanno spiegato che «tutte le coppie di innamorati in crociera su MSC Grandiosa, una nave che può ospitare oltre 6 mila passeggeri, a partire dal 13 febbraio – durante la sosta della nave a Civitavecchia; ndr – potranno scegliere di festeggiare la vigilia del San Valentino con un’escursione a Terni, non solo per visitare le numerose bellezze del luogo, ma anche e soprattutto per prendere parte ad una ‘Festa della promessa’ speciale, organizzata appositamente per loro nella Basilica di San Valentino e ricevere la benedizione del vescovo di Terni, insieme a una pregiata pergamena che suggellerà il loro amore». L’offerta ai crocieristi dell’escursione verso Terni si ripeterà anche nei lunedì successivi e l’escursione sarà «arricchita da una visita della città e alla Cascata delle Marmore, anch’essa addobbata per l’occasione della festa degli innamorati. Infine sarà prevista una sosta in un ristorante locale dove le coppie potranno concludere la loro escursione romantica prima di tornare a bordo della nave per festeggiare il San Valentino il giorno successivo». Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere ha ringraziato «il Comune di Terni e il Centro culturale Valentiniano che hanno reso possibile questa escursione speciale ed esclusiva che consente a tutti gli innamorati a bordo di MSC Grandiosa di vivere un’emozione indimenticabile. In questo periodo abbiamo numerose coppie di innamorati, di qualsiasi età, che festeggiano il San Valentino a bordo delle nostre navi. Quest’escursione arricchisce ulteriormente l’esperienza romantica della vacanza che tutte queste persone intendono trascorrere con il proprio partner, una vera e propria sorpresa che abbiamo voluto fare a chi è già a bordo di MSC Grandiosa».

«Un’occasione unica»

Il vescovo Francesco Soddu ha sottolineato che si tratta di «un’iniziativa che ha avuto la mia benedizione fin dalla sua ideazione e che s’inserisce in questo magnifico magnifico puzzle che la città di Terni ha creato per onorare il suo patrono e che volentieri veicoliamo nella bontà e nell’amore di San Valentino». Per l’assessore al turismo Elena Proietti questa è «un’occasione importante, unica, mai percorsa prima, una piccola rivoluzione per noi quella del turismo crocieristico a Terni. Nonostante l’Umbria sia una regione senza mare siamo riusciti a portare i turisti dal mare nella nostra città per visitare le nostre bellezze in un periodo fondamentale per la nostra città come quello di San Valentino. Ringrazio tutti gli attori che hanno reso possibile questo importante traguardo per Terni, che non sia un punto di arrivo ma di partenza». Così come per l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli che l’ha definita una tra le iniziative «di ampio respiro e partnership importanti, sia istituzionali che con privati di grande livello, che tracciano la giusta strada da percorrere per cercare di raccontare il legame tra San Valentino e Terni a livello internazionale. In particolare sul turismo crocieristico avremo a breve una conferenza stampa al Bit di Milano per illustrare nei dettagli la collaborazione con MSC Crociere».

Il programma del 13 febbraio

Il 13 febbraio la MSC Grandiosa attraccherà al porto di Civitavecchia, proveniente da Genova. In quella giornata i passeggeri potranno scegliere un nuovo itinerario, che si aggiunge a quelli storici che sono da sempre rivolti alla Capitale e alle terre degli Etruschi, ovvero la città di Terni. Il programma prevede: alle ore 10 l’arrivo alla Basilica di San Valentino, dove si svolgerà una breve cerimonia nella quale tutte le coppie presenti potranno ricevere la benedizione sulla loro promessa di matrimonio, nonché la riconferma di quella fatta anni prima e poi trasformata in matrimonio. Tutte le coppie riceveranno una pergamena ricordo benedetta dal vescovo della Diocesi di Terni, Narni, Amelia Francesco Antonio Soddu, alla presenza delle autorità locali. L’itinerario proseguirà verso la Cascata delle Marmore dove gli escursionisti, grazie alle guide del parco, potranno scoprire le meraviglie della zona e accedere anche al balcone degli innamorati.

