di M.L.S.

Luigi Carlini è il nuovo presidente del Rotary Club di Terni. Per anni presidente della Fondazione Carit, dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in servizio presso la sede di Terni della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Perugia, Carlini succede all’avvocato Margherita Cirillo che ha guidato il club ternano nell’anno rotariano 2024-2025. Il passaggio della campana si è svolto alla Tenuta dei Marchesi Fezia alla presenza di numerosi soci e autorità tra cui il Governatore del Distretto 2090 Roberto Calai e l’assessore alla Cultura del Comune di Terni Michela Bordoni.

«In questo anno – ha detto Margherita Cirillo – abbiamo avuto tanti incontri e tanti eventi, oltre cinquanta iniziative, un anno di emozioni, di dubbi ma anche di tante certezze, di confronti ma anche di scontri sempre finalizzati al bene del nostro club e della nostra azione rotariana e per lo sviluppo del territorio».

«Un club che è cresciuto – ha aggiunto – che si è aperto ancora di più all’esterno, abbiamo messo in campo buone iniziative raggiungendo ottimi risultati grazie all’armonia che abbiamo saputo costruire in un club animato dalla piacevole doverosità del servire. Un club che è cresciuto con 10 soci in più. Ci siamo distinti nel Distretto nell’aprirci alle problematiche sociali della nostra regione, penso alla tribuna politica in occasione delle elezioni regionali e al convegno sulla sanità regionale in un momento molto difficile. La nostra azione è continuata anche nel conquistare una piena visibilità a livello distrettuale con il seminario sulla comunicazione e con il premio Carlo Bicciolo per giovani laureati presso la facoltà di Medicina dell’Università di Perugia con sede a Terni. Il club di Terni è stato sempre rappresentato a tutti gli incontri distrettuali, il club ha sempre ricevuto apprezzamenti di stima. Vivere questo anno di presidenza – ha proseguito la Cirillo – mi ha fatto apprezzare ancora di più il Rotary perché mi ha dimostrato concretamente che il Rotary non ha barriere ideologiche. Il mio è stato un anno dedicato al Rotary con vero spirito di trasparenza e dedizione».

«Per 25 anni, da quanto sono diventato rotariano, sono stato un attento osservatore delle dinamiche del Rotary – ha detto Luigi Carlini – dinamiche che mi hanno consentito una crescita interiore importante, devo molto a questo club. Al momento del passaggio della campana tutti ci aspettiamo delle novità, dei cambiamenti, questo fa parte dello spirito rotariano, ma poi ci rendiamo conto che chi ci ha preceduto ha dato il massimo e ha fatto tanto. Ad oggi non vi posso promettere un cambiamento radicale perché i presidenti che mi hanno preceduto hanno fatto cose importanti, però vorrei creare qualcosa che possa rendere questo club ancora più coeso. Ho coniato uno slogan: valore interno genera futuro».

«Vedo che tra azione interna e azione esterna esiste spesso una dicotomia e su questo ho riflettuto. Nel club abbiamo molti professionisti, molti imprenditori, dobbiamo migliorare e rendere più efficaci le nostre forze interne, un club come il nostro deve fare opinione e deve farsi sentire, per cui vanno valorizzate le nostre energie intellettuali, dobbiamo rendere ancora più attivo il nostro valore interno nel contesto sociale della città, questo genera l’azione esterna, il nostro futuro: dobbiamo mettere a disposizione del club e della città i nostri migliori valori».

«Il nostro – ha proseguito Carlini – è un territorio che ha molte necessità, penso ad esempio a un nuovo ospedale e mi impegnerò su questo fronte. Un altro tema che vorrei seguire è il Giubileo, vorrei portare il club alla Porta Santa, poi le tante mostre sparse nei luoghi vicini, ma penso anche ai tanti ternani operativi nel mondo: sarebbe bello portarli di nuovo a Terni per ascoltare le loro esperienze». Alla serata erano presenti anche i presidenti del Rotary di Narni-Amelia, del Lions Terni Host, dell’Inner Wheel, del Rotaract, dell’Interact e del Soroptimist».